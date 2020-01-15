СК начал проверку после аварийной посадки вертолета в Подмосковье
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварийной посадки частного вертолета в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Организован ряд проверочных мероприятий, которые помогут установить обстоятельства случившегося.
После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее на севере Московской области в городском округе Дмитровский частный вертолет Robinson совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя.
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