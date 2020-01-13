Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

В посте он рассказал, что на месте дырок в полу появились унитазы, и опубликовал снимки до и после.

«На сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза... Дети будут приятно удивлены изменениям», — написал Тонких.

Пользователи сети раскритиковали пост за то, что в новом туалете не установлены перегородки. Многие отметили, что в XXI веке хвастаться нормальным туалетом — позор.