Зеленский пообещал помочь родственникам погибших при крушении Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших при крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Зеленский пообещал родным погибших в авиакатастрофе украинцев всю необходимую помощь со стороны государства, в том числе финансовую.
Кроме того, президент Украины заверил, что государство делает все возможное для установления обстоятельств трагедии.
Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.
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