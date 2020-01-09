Зеленский пообещал помочь родственникам погибших при крушении Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших при крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Зеленский пообещал родным погибших в авиакатастрофе украинцев всю необходимую помощь со стороны государства, в том числе финансовую.

Кроме того, президент Украины заверил, что государство делает все возможное для установления обстоятельств трагедии.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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