Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

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Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Тегеране. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский объявил 9 января днем траура.

Президент уточнил, что в результате катастрофы погибли 11 украинцев. Он выразил соболезнования семьям жертв трагедии.

«Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду», — сказал Зеленский.

Он отметил, что по данному делу уже начато детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права.

«Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран». — добавил президент.

По словам украинского лидера, в Тегеран уже направлены 45 специалистов из Украины, в том числе с Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

«И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — заключил Зеленский.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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