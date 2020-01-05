Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 19 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные приведены по состоянию на 01.05 (мск).

Как стало известно, в Домодедово четыре рейса задержано и два отменено.

Кроме того, во Внуково задержано четыре и один рейс отменен.

В свою очередь в Шереметьево задержано восемь рейсов.

При этом в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.

Информация о причинах задержки и отмены рейсов не поступала.