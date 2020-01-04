Эксперты оценили идею изменения условий для бракосочетания несовершеннолетних
Эксперты высказали предположения в связи с планами Министерства юстиции скорректировал возрастные ограничения для вступления в брак. Об этом сообщает «Российская газета».
Они усомнились о том, что брачный возраст может быть повышен до 21 года, поскольку эта инициатива поддержки не находит.
По мнению экспертов, брачный возраст может быть, наоборот, снижен или скорректированы условия для вступления в брак лиц моложе 18 лет.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что не видит необходимости снижать возрастной порог сильнее, поскольку и сейчас в соответствии с законодательством существует возможность бракозаключения с 16 лет.
Она также подчеркнула, что для изменений возрастного порога необходимы «объективные причины».
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