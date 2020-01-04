Эксперты оценили идею изменения условий для бракосочетания несовершеннолетних

Эксперты высказали предположения в связи с планами Министерства юстиции скорректировал возрастные ограничения для вступления в брак. Об этом сообщает «Российская газета».

Они усомнились о том, что брачный возраст может быть повышен до 21 года, поскольку эта инициатива поддержки не находит.

По мнению экспертов, брачный возраст может быть, наоборот, снижен или скорректированы условия для вступления в брак лиц моложе 18 лет.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что не видит необходимости снижать возрастной порог сильнее, поскольку и сейчас в соответствии с законодательством существует возможность бракозаключения с 16 лет.

Она также подчеркнула, что для изменений возрастного порога необходимы «объективные причины».

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