В Британии телемедиум заболел гриппом, впал в кому и умер

В Великобритании из-за гриппа умер известный телемедиум и актер Дерек Акора. Об этом сообщает Daily Mail.

Акора скончался в возрасте 69 лет. Незадолго до смерти он сообщал в соцсетях, что заболел гриппом. Спустя некоторое время мужчина впал в кому.

Супруга актера Гвен Акора сообщила, что ее муж скончался накануне, 3 января, после непродолжительной болезни.

Известно, что у пары есть двое детей.

Дерек Акора получил популярность благодаря телешоу Most Haunted, в котором команда медиумов исследует различные «проклятые» места.