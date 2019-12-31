Новый год в РФ первыми встретили жители Дальнего Востока

Первыми Новый год на территории России встретили жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он наступил там в 15:00 мск.

Следующими, к кому придет Новый год, будут жители Северо-Курильска, Магадана и Южно-Сахалинска. У них куранты пробьют в 16:00 по мск.