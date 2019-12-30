Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в 2019 году

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, продолжительность жизни россиян составила 73,4 года по итогам десяти месяцев 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся», — сказала она.

Отмечается, что за аналогичный период в 2018 году продолжительность жизни составила 73,4 года.

Кроме того, также сократился показатель младенческой смерти — 4,8 на тысячу родившихся живыми.

Смертность от внешних причин и заболеваний стала встречаться реже на 4,5%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне стали дольше жить

— В России стали меньше пить и дольше жить