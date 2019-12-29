17 полицейских погибли при нападении талибов в Афганистане

Семнадцать полицейских погибли в результате нападения членов организации «Талибан» (организация запрещена в России) на отделение полиции в провинции Тахар на севере Афганистана, сообщает Associated Press со ссылкой на Джавада Хаджри, представителя губернатора провинции.

Атака, предположительно, была направлена на командира местной полиции, он не пострадал, отметил Хаджри.

Представитель талибов Забихулла Муджахид взял на себя ответственность за нападение.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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