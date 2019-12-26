В Татарстане умер тигренок Луна, найденный в нарколаборатории

В Казанском зооботсаде умер тигренок Лунка, которого полицейские обнаружили в феврале текущего года в нарколаборатории в Набережных Челнах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

После ликвидации лаборатории по синтезированию мефедрона животное было передано в мини-зоопарк конно-спортивной школы «Тулпар». Позже глава Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить Луну в Казанский зооботсад.

Отмечается, что врачи диагностировали у тигренка катаракту и приняли сделать ему операцию. Однако у животного появились осложнения и другие заболевания, вследствие чего он умер.

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