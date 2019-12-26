В Татарстане умер тигренок Луна, найденный в нарколаборатории
close
В Казанском зооботсаде умер тигренок Лунка, которого полицейские обнаружили в феврале текущего года в нарколаборатории в Набережных Челнах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
После ликвидации лаборатории по синтезированию мефедрона животное было передано в мини-зоопарк конно-спортивной школы «Тулпар». Позже глава Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить Луну в Казанский зооботсад.
Отмечается, что врачи диагностировали у тигренка катаракту и приняли сделать ему операцию. Однако у животного появились осложнения и другие заболевания, вследствие чего он умер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В кладовой благотворительного фонда полиция нашла нарколабораторию и тигренка