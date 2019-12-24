Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах

В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Как отмечается, ребенка в коробке возле лифта нашли в доме на Юбилейной улице.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следствие, разыскивается мать девочки.

Младенец отдан в медучреждение.

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