Полиция задержала тракториста, спрятавшего тела рабочих в колодец в Новой Москве

Московская полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух человек, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы столичного главка МВД, полиция задержала тракториста, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности двум рабочим.

Как сообщил источник, двое мужчин работали вместе с трактористом на 21 километре Калужского шоссе. В ходе работ тракторист ковшом нанес им телесные повреждения, в результате чего мужчины скончались.

Согласно данным источника, после инцидента водитель спрятал их тела в канализационный люк.

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