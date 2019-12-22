Полиция задержала тракториста, спрятавшего тела рабочих в колодец в Новой Москве
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Московская полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух человек, сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы столичного главка МВД, полиция задержала тракториста, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности двум рабочим.
Как сообщил источник, двое мужчин работали вместе с трактористом на 21 километре Калужского шоссе. В ходе работ тракторист ковшом нанес им телесные повреждения, в результате чего мужчины скончались.
Согласно данным источника, после инцидента водитель спрятал их тела в канализационный люк.
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