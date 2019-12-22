В Уфе потушили пожар на заводе нефтехимии
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На территории «Опытный завод Нефтехим», расположенном в Орджоникидзевском районе Уфы, был ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГУ МЧС по Башкирии.
Как известно, возгорание случилось в производственном корпусе предприятия.
По имеющейся информации, там горела легковоспламеняющаяся жидкость.
«В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства.
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