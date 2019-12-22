В Уфе потушили пожар на заводе нефтехимии

close
Depositphotos

На территории «Опытный завод Нефтехим», расположенном в Орджоникидзевском районе Уфы, был ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГУ МЧС по Башкирии.

Как известно, возгорание случилось в производственном корпусе предприятия.

По имеющейся информации, там горела легковоспламеняющаяся жидкость.

«В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

В Уфе локализовали пожар на заводе нефтехимии на площади 2 тыс. кв. м

На тушение пожара в Уфе направили пожарный поезд