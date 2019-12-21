Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

Три человека погибли, двое пострадали в результате обвала траншеи в Тулуне, Иркутская область. Об этом сообщает ТАСС.

Обвал произошел при проведении ремонтных работ в детском доме, который пострадал во время летнего паводка.

Три человека скончались на месте. Двое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Летом 2019 года в иркутской области прошли разрушительные паводки, затронувшие более 100 населенных пунктов. В результате наводнений погибли 26 человек, были подтоплены 11 тысяч домов.

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