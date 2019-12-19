В ЕС назвали закон об иноагентах шагом к ограничению свободы в России

Российский закон об иностранных агентах является «очередным шагом к ограничению свободы мнений» в стране, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Последняя поправка, принятая президентом России Владимиром Путиным, может затронуть независимых журналистов и блогеров, подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз неоднократно выступал с критикой закона об иностранных агентах, так как он противоречит обязательствам России в области прав человека.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

— Путин утвердил закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов

— В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах