«Мой малыш мучается»: 3-летнему сыну Тодоренко резко стало плохо на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Telegram-канале, что ее трехлетнему сыну Мирославу стало резко плохо на Бали, где знаменитость вместе с семьей находится на съемках проекта «Ставка на любовь».

По словам Тодоренко, инцидент произошел, когда она вместе с детьми ехала на съемочную площадку. Мирослав мирно спал в машине, пока Тодоренко погружалась в подготовку к рабочему дню. Однако, проснувшись, ребенок пожаловался на боль в животе. Телеведущая заметила, что нос, глаза и лоб мальчика начали стремительно отекать.

«До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки. Мой малыш, такой хрупкий, мучается, а я ничем не могу ему помочь. <...> Круговорот мыслей в голове: что же я за мать такая…» — написала она.

По приезде мальчика оперативно передали врачу, который присутствовал на съемочной площадке. Позже выяснилось, что причиной резкого ухудшения состояния стала сильная аллергическая реакция на укус насекомого.

«Сейчас его самочувствие уже лучше. Вчера хотелось сесть и плакать, но даже поплакать не получилось — тело в тонусе, все зажато», — уверила знаменитость.

25 сентября 2025 года Регина Тодоренко стала многодетной матерью. Она родила третьего сына от певца Влада Топалова. А в конце октября звезда появилась на красной дорожке «Золотого Граммофона», заявив, что «вышла из декрета».

Телеведущая семь лет состоит в браке с Топаловым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца Михаила. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. И 15 июля у пары появился второй сын Мирослав.

Ранее телеведущая Барановская заявила, что уже три дня не может вылететь из Антарктики.