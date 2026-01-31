В кабмине Украины рассказали о помощи стране с энергооборудованием

Кулеба заявил, что Украина нуждается в дополнительных энергомощностях

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что Украина нуждается в дополнительных энергетических мощностях. Его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.

Он отметил, что украинские партнеры уже передали Киеву свыше 700 единиц различного энергооборудования мощностью около гигаватта. По его словам, это равноценно объемам мощности одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции (АЭС).

«Мы создаем резерв энергетического оборудования для поддержания базовых услуг для людей», — сказал Кулеба.

Тем временем украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Украина 31 января осталась без электроснабжения после отключения высоковольтной линии между Молдавией и Румынией.

Остановлена работа киевского метрополитена в связи с аварийными отключениями электроснабжения.

По информации Telegram-канала «Киев инфо», город может лишиться света на весь день. Остановлено также движение электропоездов до Киева и парализованы системы отопления и водоснабжения.

Ранее почти весь Кишенев остался без света.