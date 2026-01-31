Свет пропал почти на всей Украине

«Инсайдер»: почти на всей Украине ввели аварийные отключения света

Почти на всей территории Украины 31 января ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает издание «Инсайдер» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

По данным издания «Страна.ua», блэкаут затронул в том числе Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую и Одесскую области, а также Киев.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. Кроме того, без света остались несколько регионов республики остались. Отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий, уточнили в национальном центре управления кризисами Молдавии.

Ранее на Украине заявили о невыносимой жизни в Киеве.