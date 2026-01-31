Размер шрифта
Общество

Свет пропал почти на всей Украине

«Инсайдер»: почти на всей Украине ввели аварийные отключения света
Shutterstock/Creative Cat Studio

Почти на всей территории Украины 31 января ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает издание «Инсайдер» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

По данным издания «Страна.ua», блэкаут затронул в том числе Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую и Одесскую области, а также Киев.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. Кроме того, без света остались несколько регионов республики остались. Отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий, уточнили в национальном центре управления кризисами Молдавии.

Ранее на Украине заявили о невыносимой жизни в Киеве.
 
