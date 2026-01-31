Тюменские врачи спасли мужчину с огромной опухолью на лбу

В Тюмени спасли мужчину с огромной опухолью на лбу

В Тюмени онкологи спасли 66-летнего мужчину с огромной опухолью на лбу. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Новообразование размером восемь на десять сантиметров поразило лобную область, переносицу, мягкие ткани обеих орбит и прорастало до лобной кости пациента. Врачи-онкологи провели мужчине операцию, в ходе которой провели резекцию пораженных тканей и использовали для реконструкции реваскуляризованный лоскут с грудной клетки, перемещенный на своих сосудах и сшитый под микроскопом с сосудами шеи, а также кожный лоскут с бедра.

После вмешательства восстановление пациента прошло без осложнений, ткани успешно прижились. Мужчина дважды прошел контрольные осмотры — врачи не обнаружили признаков рецидива опухоли.

