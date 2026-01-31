В Чехии призвали реформировать ЕС

Евросоюз находится под угрозой краха и его пора реформировать. Об этом в соцсети X написал председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Томио Окамура.

«Мы хотим другую Европу — сообщество суверенных национальных государств, которые сотрудничают там, где это имеет смысл, сохраняя при этом свою свободу в вопросах, которые являются исключительно их прерогативой», — подчеркнул он.

Окамуро процитировал бывшего премьер-министра Польши, а ныне депутата польского сейма Матеуша Моравецкого, который в своем анализе, вышедшем в начале 2026 года, призвал к преобразованию Евросоюза в организацию суверенных государств. Моравецкий заявил, что «модель централизации и единообразия потерпела неудачу» и необходимо построить Европу «множества путей» и «стратегического партнерства», в которой «каждое государство-член имеет право выбирать свой собственный путь развития», а интеграция должна быть основана «на добровольности и взаимной выгоде».

Окамура поддержал Моравецкого и выступил за восстановление национального суверенитета европейских стран и «за прекращение диктатуры Брюсселя». По словам спикера чешского парламента, государства-члены ЕС должны иметь право принимать суверенные решения по вопросам миграции, культуры и ценностей, а Евросоюз обязан не «навязывать модели и идеологии», которые неприемлемы для национальных государств, а «уважать их идентичность и традиции».

«Речь идет о партнерстве вместо централизации: Европа должна отказаться от идеи все более тесного и централизованного союза. Вместо этого она должна сосредоточиться на построении прочных стратегических партнерств между государствами-членами и США, основанных на взаимной выгоде и общих интересах», — подчеркнул он.

В январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что Евросоюз стремительно движется к краху и рискует повторить судьбу Римской империи. По его словам, демографический сдвиг и идеология глобализма станут главными причинами распада объединения. Также экономист Джеффри Сакс 31 января заявил, что Европа обеспечила себе упадок, запретив поставки российского газа.

Ранее Орбан отказался идти на уступки Украине и Брюсселю.