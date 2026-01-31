Размер шрифта
Перед кончиной экранная мама Кевина из «Один дома» звонила в службу спасения

В утро кончины актрису О'Хару госпитализировали в тяжелом состоянии

Перед кончиной американская актриса Кэтрин О'Хара звонила в службу спасения. Об этом сообщает E! News.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса сообщил, что в утро своей кончины актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Он уточнил, что 30 января в 4:48 утра работникам экстренной службы позвонила «приблизительно 70-летняя» неназванная женщина, проживавшая в резиденции О'Хары в Лос-Анджелесе. После прибытия на место происшествия она была доставлена в больницу, где ее не удалось спасти.

Агентство Creative Artists уточняло, что кончине артистки предшествовала непродлолжительная болезнь.

У экранной мамы Кевина из фильма «Один дома» и звезды сериала «Шиттс Крик» остались муж Бо Уэлч и дети — 32-летний Мэтью Уэлч и 28-летний Люк Уэлч.

О'Хара жила с редким врожденным заболеванием, из-за которого сердце и другие внутренние органы человека находятся на другой стороне тела.

Ранее не стало сценариста «Ментовских войн».
 
