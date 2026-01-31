«Шансы реальные есть»: ветеран «Спартака» о борьбе ЦСКА за золото РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» выразил уверенность, что столичный ЦСКА готов бороться за победу в чемпионате России.

«Вот здесь видно, что ЦСКА усиляется для того, чтобы побороться за чемпионство. Шансы реальные есть. «Краснодар», «Зенит» и армейский клуб — вот они будут бороться за чемпионство. Я думаю, что у ЦСКА уже сбалансированный состав, просто надо его наиграть и мотивировать. Конечно, у армейцев сейчас очень высокая мотивация — у них реальный шанс выиграть чемпионат», — отметил он.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

