«Ъ»: устроивший стрельбу в Москве убит
Неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.
Отмечается, что в результате нападения еще трое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
По словам источника, нападавший действовал в одиночку или в составе группы. В настоящее время все сведения проверяются.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
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