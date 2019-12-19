«Ъ»: устроивший стрельбу в Москве убит

Неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.

Отмечается, что в результате нападения еще трое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По словам источника, нападавший действовал в одиночку или в составе группы. В настоящее время все сведения проверяются.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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