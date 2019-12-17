Вскрылась связь ООН с задержанной во Внуково партии метадона
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Задержанная в московском Внуково партия с метадоном была закуплена в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом рассказал ТАСС замруководителя Наркологической службы Минздрава Рустам Шарипов.
По его словам, партия с синтетическим лекарственным препаратом из группы опиоидов была необходима для лечения наркозависимых. Метадон должен был направиться в Таджикистан.
«Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP», — заявил Шарипов.
Контрабандную партию метадона на 5,8 миллиарда рублей изъяли в московском аэропорту Внуково в начале декабря. Наркотики следовали транзитом из Германии (Кельна) в Таджикистан.
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