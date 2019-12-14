Школьнику из Омска гречка вросла в колени из-за частых наказаний родителя
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В Омске восьмилетнему мальчику в колени вросла гречка из-за того, что отчим заставлял его по девять часов стоять на ней на коленях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, мальчика наказывали из-за опозданий домой после школы.
27-летняя мать ребенка не вмешивалась в способы «воспитания» своего сожителя.
Не выдержав подобные пытки, школьник сбежал к соседям, те обратились в полицию.
Медики обнаружили у ребенка сильную белково-энергетическую недостаточность, что говорит о чрезмерном голодании. Для удаления вросшей в кожу гречки ему провели операцию.
В отношении родителей возбуждено уголовное дело.
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