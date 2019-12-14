Школьнику из Омска гречка вросла в колени из-за частых наказаний родителя

В Омске восьмилетнему мальчику в колени вросла гречка из-за того, что отчим заставлял его по девять часов стоять на ней на коленях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мальчика наказывали из-за опозданий домой после школы.

27-летняя мать ребенка не вмешивалась в способы «воспитания» своего сожителя.

Не выдержав подобные пытки, школьник сбежал к соседям, те обратились в полицию.

Медики обнаружили у ребенка сильную белково-энергетическую недостаточность, что говорит о чрезмерном голодании. Для удаления вросшей в кожу гречки ему провели операцию.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция задержала москвичку за избиение двухлетней дочери

— Друг матери избил 9-летнего мальчика в целях «воспитания» в Петербурге

— Мешала веселиться: как бийчанка погубила новорожденную