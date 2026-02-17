Назван главный феномен в литературе 2025 года в России

Писательница Корелли стала феноменом 2025 года в РФ, увеличив продажи на 228%

Английская писательница Мария Корелли стала феноменом 2025 года в России. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного издательствами «Эксмо», АСТ и «Азбука».

Роман Корелли «Скорбь Сатаны» увеличил продажи на 228% к 2024 году и возглавил рейтинг произведений. Сама писательница вошла в топ зарубежных авторов с ростом на 248%, уступив только Ремарку и заняв второе место. На третьей строчке оказался шотландский автор Арчибальд Кронин с книгами «Замок Броуди» (1931), «Звезды смотрят вниз» (1935) и «Цитадель» (1937), чьи продажи выросли на 51%.

Также выявлен рост интереса к Джону Стейнбеку (+37%), Брэму Стокеру (+21%), Оноре де Бальзаку (+21%) и роману «Тридцатилетняя женщина» — на 40%.

В 2025 году среди зарубежных классиков в пятерку лидеров вошли Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Джек Лондон, Виктор Гюго и Джейн Остен.

В русской классике наблюдается рост интереса к произведениям Антона Чехова (+6,6%) и Ивана Тургенева (+2,5%). Читатели особенно увлечены пьесой Чехова «Вишневый сад», продажи которой выросли на 20%, и романом Тургенева «Отцы и дети» (+2,5%).

Достоевский, Булгаков и Толстой продолжают лидировать на книжном рынке, но их продажи снизились на 15–23%. Единственным исключением стал роман Достоевского «Игрок», продажи которого увеличились на 13,6%.

«Читатели все чаще отказываются от «обязательной» программы в пользу личного выбора — в топы возвращаются «новые старые» авторы, растет интерес к философской прозе, рассказам и к военной теме», — подводят итог авторы исследования.

