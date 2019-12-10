Получены сообщения о минировании 25 станций метро Москвы

Неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что на данный момент метрополитен работает в штатном режиме, проводятся проверки.

Названия станций, в адрес которых поступили угрозы, не разглашаются.

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