Получены сообщения о минировании 25 станций метро Москвы
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Неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Отмечается, что на данный момент метрополитен работает в штатном режиме, проводятся проверки.
Названия станций, в адрес которых поступили угрозы, не разглашаются.
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