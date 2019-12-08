СМИ: подозреваемый в убийстве грузина в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил власти Германии предоставить ему политическое убежище, сообщает ТАСС.

По мнению местных СМИ, предоставление ему убежища поспособствует тому, что мужчина расскажет следователям о своих мотивах и назовет имя заказчика.

Ему также придется объяснить, почему он считает, что его жизнь находится в опасности.

Зелимхана Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

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