СК инициировал проверку из-за взрыва газа в доме под Белгородом
Следственный комитет России начал проверку после того, как газ взорвался в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление следствия.
Как отмечается, следователи проведут доследственную проверку, когда спасатели разберут завалы обрушившейся из-за взрыва стены.
Уточняется, что хлопок газа произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево. Сигнал о происшествии поступил в спецслужбы около 20.00 по мск. В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов вывели из здания.
По последним данным, в результате случившегося пострадали шесть человек. Кроме того, спасатели продолжают поиски людей под завалами.
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