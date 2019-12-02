Борьба с домашним насилием приведет к сокращению населения, заявил Жириновский

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме раскритиковал законопроект о профилактике домашнего насилия, опубликованный ранее на сайте Совета Федерации,передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Жириновского, такой закон может привести к сокращению населения страны.

«Все законы, которые нам навязывают, связаны с одним — процесс уменьшения населения. Мы единственная страна, в которой мужчин на 10 млн меньше. Соответственно и браков меньше. Это порождает и ускорение разводов, так как у мужчины появляется вариант жениться еще раз. А у женщины нет. И в таком случае это заставляет ее соглашаться на насилие в семье. А если мы вводим закон о наказании за насилие в семье, то мужчина вообще не будет вступать в брак, чтобы не подвергаться наказанию. И все, сокращается численность населения», — заявил Жириновский.

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