Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки, тело которой было обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлек изо льда тело новорожденной.
По предварительным данным, младенец находился в воде около месяца.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего.
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