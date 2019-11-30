Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки, тело которой было обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлек изо льда тело новорожденной.

По предварительным данным, младенец находился в воде около месяца.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

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