Бродячие собаки напали на ребенка под Мурманском
В Мурманской области в городе Полярный стая бродячих собак напала на ребенка. Об этом сообщает телеканал ТВ-21.
На кадрах опубликованного ролика видно, как стая из примерно восьми бродячих собак гонится за ребенком, который впоследствии споткнулся и упал в сугроб.
Уточняется, что двое мужчин спасли мальчика от животных. Ребенок не пострадал и отделался испугом.
Следственный комитет региона проводит проверку инцидента, а также собирает сведения от администрации Мурманской области и очевидцев об организации работы по отлову бродячих животных.
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