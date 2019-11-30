Бродячие собаки напали на ребенка под Мурманском

В Мурманской области в городе Полярный стая бродячих собак напала на ребенка. Об этом сообщает телеканал ТВ-21.

На кадрах опубликованного ролика видно, как стая из примерно восьми бродячих собак гонится за ребенком, который впоследствии споткнулся и упал в сугроб.

Уточняется, что двое мужчин спасли мальчика от животных. Ребенок не пострадал и отделался испугом.

Следственный комитет региона проводит проверку инцидента, а также собирает сведения от администрации Мурманской области и очевидцев об организации работы по отлову бродячих животных.

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