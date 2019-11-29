В Ираке во время стычек с полицией погибли 45 протестующих

В Ираке погибли по меньшей мере 45 сторонников протеста в результате стычек с силами безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, 12 человек погибли в городе Наджафе после того, как демонстранты ворвались в консульство Ирана и подожгли его.

По меньшей мере 29 человек были убиты в иракском южном городе Нассирия, когда солдаты начали стрелять по митингующим, до рассвета блокировавших мост и после собравшихся возле полицейского участка. По данным полиции, ранения получили десятки человек.

Кроме того, еще четыре человека были убиты в Багдаде, где силы безопасности открыли огонь из боевых патронов и резиновых пуль по протестующим возле моста через реку Тигр.

В общей сложности от пуль иракских силовиков погибли 45 человек.