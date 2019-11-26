Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, в период с 2016 года по осень 2019 года преподаватель совершал развратные действия в отношении двух своих учеников. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В настоящее время педагог заключен под стражу, следователи проверяют законность приема обвиняемого на работу, связанную с педагогической деятельностью.

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