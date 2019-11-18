Коллекторы разработали поправки к закону для защиты от должников
Саморегулирующаяся организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» разработала поправки к законопроекту о взыскании, запрещающие должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что речь идет о законе, который должен с 2021 года заменить текущую редакцию правил о взыскании долгов с физических лиц.
По мнению коллекторов, нынешняя версия закона дает преференции должникам. Например, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности.
В организации предлагают также прописать в документе и обязанность должника. В частности, не вводить взыскателей в заблуждение и не унижать их честь и достоинство. И при несоблюдении обязательств предлагается обязать должников возмещать потери коллекторам.
Там отметили, что документ должен отстаивать интересы и гарантировать защиту обеим сторонам.
Отмечается, что коллекторы разослали поправки кредиторам с просьбой изучить предложения. После обсуждения поправок коллекторами и кредиторами, доработанный вариант закона представят Минюсту и Федеральной службе судебных приставов.
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