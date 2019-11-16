Почти половина американцев поддержала импичмент Трампа

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Опрос, проведенный Reuters, показал, что многие американцы не изменили свои взгляды на возможный импичмент президента Дональда Трампа после начала слушаний в Палате представителей.

Выяснилось, 44% взрослого населения Штатов думают, что Трампа «следует привлечь к ответственности». В свою очередь, 40% проголосовавших считают, что его не следует привлекать к ответственности.

«Около 68% американцев заявили, что следят за слушаниями», — добавляет агентство.

До начала слушаний 45% жителей поддерживали импичмент президента страны, а 42% — выступали против.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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