Задержан гендиректор осуществляющего охрану в колледже Благовещенска ЧОП

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На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года
На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года
«Амур.инфо»/ИД «Дважды два»/kriminal.blg/Instagram.com

Следственный комитет задержал гендиректора ЧОП «Сириаус-А», которое осуществляло деятельность по охране колледжа в Благовещенске, где студент открыл стрельбу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что задержание произошло в рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уточняется, что задержанный допустил к охране учебного заведения лицо, которое не имело необходимого разрешения на охранную деятельность. В результате стрельбы в колледже погибли три человека, еще три пострадали.

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