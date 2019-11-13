Уголовное дело завели из-за второй за месяц смерти подростка в «Артеке»

Следствие открыло уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки из Махачкалы, которая отдыхала в детском центре «Артек». Об этом рассказали в СУ СК стран по Крымскому полуострову.

По версии следствия, девочка погибла ночью. Известно, что она вечером легла спать, а утром ее обнаружили мертвой.

После нахождения тела на место срочно выехали следователи и криминалисты. Следствием будет выстроена картина нахождения девочки в «Артеке». Тело подростка уже отправили на экспертизу, чтобы выяснить причины ее смерти.

Стоит отметить, что месяц назад в «Артеке» погиб 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Его госпитализировали из лагеря в ялтинскую городскую больницу №1 с пневмонией. Врачи оказали мальчику медицинскую помощь, но спустя несколько часов он умер.

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