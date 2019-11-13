Экс-судью из Челябинской области объявили в розыск за педофилию
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Отставного судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова ищут после возбуждения уголовного дела о педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК страны.
По данным следствия, бывший судья развращал двух несовершеннолетних девочек. Предполагается, что эти девочки могли быть дочерьми его сводного брата.
В настоящее время местонахождения Югова неизвестно, поэтому он был объявлен в розыск.
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