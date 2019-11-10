В Оренбургской области пациентку больницы оставили на носилках на полу в коридоре

В сети появились кадры, на которых видно, как женщина лежит на носилках, которые стоят на полу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из подписи к видео следует, что инцидент произошел в городской больнице города Орск. Женщина лежала в коридоре у кабинета электроэнцефалографии.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Оренбургской области, женщину привезли из другого медучреждения на томографическое исследование, и находилась она на носилках в коридоре не более пяти минут.

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