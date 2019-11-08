У экс-главы Серпуховского района Шестуна нашли недвижимость на 1 млрд рублей
Генпрокуратура обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александрв Шестуна и его близких почти 860 объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что ГП подготовила новое исковое заявление к Шестуну и еще 45 ответчикам, а именно 25 физическим и 20 юридическим лицам с требованием дополнительно обратить недвижимость в доход государства.
Отмечается, что все объекты недвижимости оцениваются в общей сложности в стоимость более 1 млрд рублей.
Согласно словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, с 2003 года по 2018 год названные лица под руководством Шестуна, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели по меньшей мере 858 объектов недвижимости.
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