У экс-главы Серпуховского района Шестуна нашли недвижимость на 1 млрд рублей

Генпрокуратура обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александрв Шестуна и его близких почти 860 объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ГП подготовила новое исковое заявление к Шестуну и еще 45 ответчикам, а именно 25 физическим и 20 юридическим лицам с требованием дополнительно обратить недвижимость в доход государства.

Отмечается, что все объекты недвижимости оцениваются в общей сложности в стоимость более 1 млрд рублей.

Согласно словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, с 2003 года по 2018 год названные лица под руководством Шестуна, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели по меньшей мере 858 объектов недвижимости.

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