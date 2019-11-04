Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции

Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, чиновник пытался откупиться от индивидуального предпринимателя, который занимался поставкой товаров в одно из подведомственных Минкультуры Удмуртии учреждений.

По данным ведомства, 1 ноября при получении части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей, чиновник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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