Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
По версии следствия, чиновник пытался откупиться от индивидуального предпринимателя, который занимался поставкой товаров в одно из подведомственных Минкультуры Удмуртии учреждений.
По данным ведомства, 1 ноября при получении части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей, чиновник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.
Отмечается, что в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Начальник колонии в Костроме задержан за взятку в 1 млн рублей
— За что боролись: начальник полиции Ступино задержан за взятку