Застрелившего сослуживцев в Забайкалье Шамсутдинова опускали головой в унитаз

Сослуживцы рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых человек в Забайкалье, перед трагедией опускали его головой в унитаз и били. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на председателя Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентину Мордову.

Командир и замполит части рассказали председателю, что не уследили за происходящим между рядовым и его сослуживцами.

«Его заставили устав учить и туалет драить», — сказала Мордова.

По словам женщины, головой в унитаз его опускал старший лейтенант.

Когда Шамсутдинов начал сопротивляться, лейтенант поручил другим его «воспитывать».

«Позднее [при смене караула] он сорвался и давай стрелять по тем, которые над ним издевались. Командование согласилось с тем, что была неуставщина», — отметила Мордова.

Другие солдаты также признались, что над рядовым издевались в части.

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