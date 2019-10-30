Застрелившего сослуживцев в Забайкалье Шамсутдинова опускали головой в унитаз
Сослуживцы рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых человек в Забайкалье, перед трагедией опускали его головой в унитаз и били. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на председателя Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентину Мордову.
Командир и замполит части рассказали председателю, что не уследили за происходящим между рядовым и его сослуживцами.
«Его заставили устав учить и туалет драить», — сказала Мордова.
По словам женщины, головой в унитаз его опускал старший лейтенант.
Когда Шамсутдинов начал сопротивляться, лейтенант поручил другим его «воспитывать».
«Позднее [при смене караула] он сорвался и давай стрелять по тем, которые над ним издевались. Командование согласилось с тем, что была неуставщина», — отметила Мордова.
Другие солдаты также признались, что над рядовым издевались в части.
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