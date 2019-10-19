Правительство разрешило иностранцам регистрировать мигрантов в своих домах

Правительство России одобрило законопроект, по которому проживающие в стране иностранцы получают возможность ставить на учет других иностранных граждан в принадлежащем им жилье. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Известно, что в настоящее время иностранец может ставить на учет только себя.

Если он является высококвалифицированным специалистом, то может может поставить на учет членов своей семьи.

Проект федерального закона носит название «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

— Госдума разрешила ставить мигрантов на учет в нежилых помещениях