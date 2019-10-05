Тело жестоко убитой 17-летней девушки нашли в Домодедово

В одном из домов в подмосковном Домодедово обнаружили тело 17-летней девушки со следами удушения и ножевыми ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Светлая.

По информации СМИ, на шее девушки был ремень.

Информацию о произошедшем полиции сообщила сестра убитой. Родители жертвы в момент убийства находились в отъезде.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что суд арестовал школьника, убившего сверстницу.