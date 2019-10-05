Тело жестоко убитой 17-летней девушки нашли в Домодедово
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В одном из домов в подмосковном Домодедово обнаружили тело 17-летней девушки со следами удушения и ножевыми ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Светлая.
По информации СМИ, на шее девушки был ремень.
Информацию о произошедшем полиции сообщила сестра убитой. Родители жертвы в момент убийства находились в отъезде.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Ранее сообщалось, что суд арестовал школьника, убившего сверстницу.