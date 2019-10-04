Посла Ирана вызвали в МИД после задержания российской журналистки

Посла Ирана вызвали в МИД России после задержания россиянки Юлии Юзик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, посол Ирана приглашен для оперативного прояснения обстоятельств.

Российская журналистка Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту у нее изъяли паспорт. Позднее там сообщили, что она была арестована. В посольстве РФ сообщили, что выясняют все обстоятельства. По данным посольства, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Юзик может грозить 10 лет тюрьмы.