Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тело 15-летней школьницы обнаружили в заброшенном здании 2 октября. В ходе следственных действий был установлен и задержан подозреваемый — 15-летний подросток. На допросе он признался, что совершил убийство на почве возникшего между школьниками конфликта.

В настоящее время подросток задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.