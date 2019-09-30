Реальный срок Устинова заменили условным на 1 год

Московский городской суд вынес решение по делу актера Павла Устинова, которого обвиняли в применении к бойцу ОМОН насилия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд решил заменить вынесенный до этого приговор Устинову на условный срок на 1 год.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросил суд приговорить Устинова к условному сроку.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия.

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