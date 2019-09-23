Подозреваемый в шпионаже Смоленков объявлен в розыск

Экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова, которого СМИ называют подозреваемым в шпионаже в пользу американских спецслужб, объявлен в розыск в России. Об этом сообщили в МВД России, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Смоленков будет в розыске как пропавший без вести.

В МВД также отказались рассказать подробности о деле экс-работника Кремля, сославшись, что информация о фигуранте может быть обнародована только с разрешения инициатора розыска. Отмечается, что в ведомстве не назвали инициатора розыска.

Ранее сообщалось, что Москва запрашивала Интерпол о местонахождении Смоленкова в США.